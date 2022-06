Ancora due sparatorie negli Usa: terrore davanti a una chiesa in Iowa e durante un funerale (Di venerdì 3 giugno 2022) Ancora due sparatorie negli Stati Uniti dove – secondo le prime indiscrezioni – ci sarebbero diversi morti e un numero imprecisato di feriti. La prima è avvenuta al Graceland Cemetery. Il bilancio parla di tre morti, compreso uno dei due aggressori. ll funerale teatro della sparatoria era per Da’Shontay King Jr, ucciso dalla polizia il 20 marzo. L’uomo era stato ucciso nei pressi di un posto di blocco della polizia che lo aveva fermato nell’ambito di un’indagine sulle armi. Sarebbe sceso dall’auto armato e avrebbe rifiutato di eseguire gli ordini degli agenti a fermarsi e consegnare l’arma. Un poliziotto avrebbe quindi sparato e l’uomo sarebbe morto sul colpo. Morti e feriti davanti a una chiesa La seconda sparatoria, in Iowa, in un parcheggio davanti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022)dueStati Uniti dove – secondo le prime indiscrezioni – ci sarebbero diversi morti e un numero imprecisato di feriti. La prima è avvenuta al Graceland Cemetery. Il bilancio parla di tre morti, compreso uno dei due aggressori. llteatro della sparatoria era per Da’Shontay King Jr, ucciso dalla polizia il 20 marzo. L’uomo era stato ucciso nei pressi di un posto di blocco della polizia che lo aveva fermato nell’ambito di un’indagine sulle armi. Sarebbe sceso dall’auto armato e avrebbe rifiutato di eseguire gli ordini degli agenti a fermarsi e consegnare l’arma. Un poliziotto avrebbe quindi sparato e l’uomo sarebbe morto sul colpo. Morti e feritia unaLa seconda sparatoria, in, in un parcheggio...

Advertising

CarloCalenda : La “Libertà che non libera” inizia e finisce con due citazioni del testo di Mazzini “Dei doveri dell’uomo”. Una rag… - ligabue : Due anni e mezzo fa, quando abbiamo annunciato la festa dei 30 anni all'RCF ARENA, ancora una volta mi avete colpit… - matteograndi : @stebellentani Se dopo due stagioni al vertice, squadra che ha fatto più punti di tutti nel 2022 si parla ancora di… - vaneindiziland : 28mln? Dopo due anni continua ancora a crescere e non smetterà mai, giusto per spappolare ancora di più i fegati di… - myvminies : bellissimo che tornino a partecipare ai music shows dopo due anni, ancora più bello che per noi l’orario è la matti… -