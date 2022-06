«Allo Stade de France i francesi ci hanno aggredito coi machete dopo la partita. Polizia zero» (Di venerdì 3 giugno 2022) Rmc Sport intervista Paddy Pimblett, un campione di arti marziali MMA: tifosissimo del Liverpool, era Allo Stade de France, sabato sera, per la finale di Champions League. Dice di non avere mai avuto più paura per la sua vita di quella sera. «Quando abbiamo lasciato lo stadio, c’erano gruppi di trenta persone che correvano ovunque. Alcuni di loro avevano armi, machete, coltelli, sbarre di ferro… Dovevamo solo cercare di andarcene da quel posto. Le persone sono buttate a terra, derubate dei loro orologi e degli effetti personali. Ad alcuni hanno strappato le borse. Prima della partita, ho visto anche persone alle quali sono stati strappati biglietti. Ma è stato dopo la partita, all’uscita dAllo stadio, il peggio. Entrare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Rmc Sport intervista Paddy Pimblett, un campione di arti marziali MMA: tifosissimo del Liverpool, erade, sabato sera, per la finale di Champions League. Dice di non avere mai avuto più paura per la sua vita di quella sera. «Quando abbiamo lasciato lo stadio, c’erano gruppi di trenta persone che correvano ovunque. Alcuni di loro avevano armi,, coltelli, sbarre di ferro… Dovevamo solo cercare di andarcene da quel posto. Le persone sono buttate a terra, derubate dei loro orologi e degli effetti personali. Ad alcunistrappato le borse. Prima della, ho visto anche persone alle quali sono stati strappati biglietti. Ma è statola, all’uscita dstadio, il peggio. Entrare ...

