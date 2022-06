Usa, cinque morti anche a Tulsa: oltreoceano le sparatorie non si fermano più (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – Negli Usa l’ultima sparatoria coinvolge Tulsa, in Oklahoma, come riporta l’Ansa. Usa, la sparatoria di Tulsa cinque morti compreso l’aggressore. Ecco il bilancio che, ancora una volta negli Usa, porta l’ultima sparatoria, quella di Tulsa, in Oklahoma. Un uomo armato di fucile è entrato d’impeto nel campus del St. Francis, un ospedale della zona. Ha fatto fuoco e successivamente si è tolto la vita. Secondo le prime informazioni trapelate, pare volesse colpire un medico in particolare. L’intervento della polizia Le forze dell’ordine locali hanno setacciato tutto il Natalie Medical Building, che si trova proprio nel campus dell’ospedale, per una questione di sicurezza ulteriore, successivamente alla sparatoria. anche il presidente americano Joe Biden è stato informato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – Negli Usa l’ultima sparatoria coinvolge, in Oklahoma, come riporta l’Ansa. Usa, la sparatoria dicompreso l’aggressore. Ecco il bilancio che, ancora una volta negli Usa, porta l’ultima sparatoria, quella di, in Oklahoma. Un uomo armato di fucile è entrato d’impeto nel campus del St. Francis, un ospedale della zona. Ha fatto fuoco e successivamente si è tolto la vita. Secondo le prime informazioni trapelate, pare volesse colpire un medico in particolare. L’intervento della polizia Le forze dell’ordine locali hanno setacciato tutto il Natalie Medical Building, che si trova proprio nel campus dell’ospedale, per una questione di sicurezza ulteriore, successivamente alla sparatoria.il presidente americano Joe Biden è stato informato ...

