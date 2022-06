Us Salernitana 1919, ufficiale l’addio di Sabatini (Di giovedì 2 giugno 2022) È ufficiale la separazione tra Walter Sabatini e la Salernitana. La società ha confermato con una nota le notizie circolate in mattinata. “L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 giugno 2022) Èla separazione tra Waltere la. La società ha confermato con una nota le notizie circolate in mattinata. “L’U.S.e il Direttore Sportivo Walterrendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttorele migliori fortune professionali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

