Trapianto d' orecchio in 3D con cellule umane - Esteri - quotidiano net

Open_gol : La paziente è una 20enne a cui è stato trapiantato un orecchio - infoitsalute : Trapianto di orecchio stampato in 3D, l'intervento record: la prima paziente al mondo è una ragazza FOTO - voceditalia : Primo trapianto orecchio in stampa 3D con cellule umane - CiaobyDany : RT @Open_gol: La paziente è una 20enne a cui è stato trapiantato un orecchio - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: La paziente è una 20enne a cui è stato trapiantato un orecchio -

Il nuovo, trapiantato a marzo, è stato stampato in una forma che corrispondeva esattamente a quello sinistro della donna. Come ha spiegato l'azienda continuerà a rigenerare il tessuto ...riuscito distampato in 3D con cellule umane . Una donna di 20 anni originaria del Messico nata con l'destro piccolo e deforme ha ricevuto un impianto auricolare stampato ...L’intervento a New York su una ventenne. L’impianto auricolare stampato col materiale biologico della paziente: è la prima volta ...Per la prima volta al mondo è stata usata la stampa 3D per creare una parte del corpo umano con le cellule del paziente. A creare l'orecchio stampato in 3D, che poi i medici hanno trapiantato, è stata ...