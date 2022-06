Traffico Roma del 02-06-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 giugno 2022) Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggio Tutto abbastanza tranquillo in queste ore su pareti della cittadina pochi gli spostamenti in virtù della giornata di festa ricordiamolo Stop per i mezzi pesanti sull’intera rete via Nazionale Salve Katia autorizzati dalla legge il fermo scattato questa mattina alle 7 si protrarrà sino 22:00 nessuna segnalazione al momento sul Raccordo Anulare altre tanto non vuole consolari resta intenso ilsul litorale tra Castel Fusano e Torvaianica e sono ormai terminate le manifestazioni legate al 76esimo anniversario della proclamazione della Repubblica riaperta al transito quasi tutte le strade cittadine in lettere invece chiusa via dei Fori Imperiali per la pedonalizzazione festiva così sarà fino alle 24 con la conseguente reazione per le linee bus che vi transitano sospesi per oggi lavori che ...