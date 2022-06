Salernitana | Sabatini può lasciare | diversità di vedute sulle commissioni

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 giugno 2022) Walterpotrebbelaa pochi giorni dalle parole di Iervolino (“Ripartiremo da Nicola e da Walter”) e dall’intesa raggiunta sul rinnovo. Il futuro del direttore sportivo è tornato ad essere in bilico. Come anticipato stamane dal quotidiano La Città, alla base della riflessione ci sono delledicon Danilo Iervolinopercepite dai procuratori, secondo quanto riporta l’Ansa. Il presidente dellagià in passato ha contestato il sistema, promettendo azioni concrete per cambiarlo. Le parti così si sono allontanate nuovamente. Iervolino, infatti, ha ribadito al dirigente (che nel frattempo aveva già iniziato a muoversi sul mercato) la volontà di cambiare regime; ...