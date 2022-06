Due adolescenti tedesche scomparse in Paraguay: i sospetti sulle comunità dei no-vax fuggiti dalla Germania (Di giovedì 2 giugno 2022) Clara, di 10 anni, e Lara Valentina, un anno più grande. Da cinque mesi le autorità del Paraguay stanno conducendo una ricerca a tappeto per ritrovare due adolescenti tedesche, rispettivamente originarie di Essen (Nord-Reno Vestfalia) e Gauting (Baviera). Ritengono possano essere tenute nascoste in un insediamento di connazionali contrari alle vaccinazioni anti-Covid. Durante la pandemia il Paraguay è diventato infatti un rifugio per molti no-vax emigrati dalla Germania. Il periodico Stern sottolinea che si sono costruiti dei piccoli regni e fa l’esempio di “El Paraiso Verde”, un appezzamento di 1.600 ettari recintati e sorvegliati a circa dodici chilometri dalla cittadina di Caazapá, in cui si sono trasferite circa 3mila persone arrivate da Germania, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Clara, di 10 anni, e Lara Valentina, un anno più grande. Da cinque mesi le autorità delstanno conducendo una ricerca a tappeto per ritrovare due, rispettivamente originarie di Essen (Nord-Reno Vestfalia) e Gauting (Baviera). Ritengono possano essere tenute nascoste in un insediamento di connazionali contrari alle vaccinazioni anti-Covid. Durante la pandemia ilè diventato infatti un rifugio per molti no-vax emigrati. Il periodico Stern sottolinea che si sono costruiti dei piccoli regni e fa l’esempio di “El Paraiso Verde”, un appezzamento di 1.600 ettari recintati e sorvegliati a circa dodici chilometricittadina di Caazapá, in cui si sono trasferite circa 3mila persone arrivate da, ...

