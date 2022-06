Conticchio | “Sono un servitore dello Stato | uno sbirro dal volto umano”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 2 giugno 2022) di Monica De Santis Si è insediato ieri mattina Giancarlo?, 60 anni, nato a Gravina di Puglia, in provincia di?Bari, nuovo Questore reggente di Salerno. Una nomina arrivata direttamente dal capo della polizia e che inorgoglisce il neo questore, come lui stesso ha tenuto a precisare nell’incontro di presentazione tenutosi ieri mattina. “grato alla nomina fatta dal capo della polizia. Mi impegnerò come ho fatto in tutte e 15 sedi di servizio dovecome poliziotto, perché credo in questo lavoro. Nella riunione che ho fatto con i funzionari e collaboratori, ho detto e ripetuto a me stesso che nessuno ci ha obbligato a fare questo lavoro. Quindi se questo lavoro abbiamo deciso di farlo è perché crediamo in questo lavoro”. Sposato, padre di due figli, laureato in Giurisprudenza e specializzato in ...