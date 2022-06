Celebrazioni del 2 giugno: insieme per la pace (Di giovedì 2 giugno 2022) insieme a difesa della pace. Questo il claim che accompagnerà le Celebrazioni per il 76° anniversario della Repubblica italiana. Ed è anche lo spirito che animerà la Rassegna di via dei Fori Imperiali, a Roma, in occasione di questo importante appuntamento per il Paese. A dare il via alla giornata commemorativa sarà, all’Altare della Patria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, alla presenza delle alte cariche dello Stato, deporrà una corona al sacrario del Milite ignoto. Alla cerimonia saranno presenti il capo della Polizia Lamberto Giannini e i vertici delle Forze armate e di polizia. Lungo il tragitto che il presidente della Repubblica effettuerà dal palazzo del Quirinale all’Altare della Patria sarà effettuato un “punteggiamento”: tutte le componenti che sfileranno poi in parata, forniranno un numero di persone ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022)a difesa della. Questo il claim che accompagnerà leper il 76° anniversario della Repubblica italiana. Ed è anche lo spirito che animerà la Rassegna di via dei Fori Imperiali, a Roma, in occasione di questo importante appuntamento per il Paese. A dare il via alla giornata commemorativa sarà, all’Altare della Patria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, alla presenza delle alte cariche dello Stato, deporrà una corona al sacrario del Milite ignoto. Alla cerimonia saranno presenti il capo della Polizia Lamberto Giannini e i vertici delle Forze armate e di polizia. Lungo il tragitto che il presidente della Repubblica effettuerà dal palazzo del Quirinale all’Altare della Patria sarà effettuato un “punteggiamento”: tutte le componenti che sfileranno poi in parata, forniranno un numero di persone ...

