Barbara guerra di aggressione della Russia | Merkel dura contro Putin

(Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo sei mesi riappare in pubblico l'ex cancelliera tedesca, Angela, che non risparmia parole pesanti aper la sua "invasione" all'Ucraina: ecco cosa ha detto

L'ex cancelliera ha aggiunto che appoggia tutti gli sforzi del governo tedesco, dell'Ue, degli Usa, della Nato, del G7 e delle Nazioni Unite per "porre fine a questa barbara guerra di aggressione da parte della Russia". Torna a parlare dopo tanto tempo e lo fa nel suo stile: l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha condannato la "barbara guerra di aggressione" che il presidente russo Vladimir Putin sta conducendo contro l'Ucraina.