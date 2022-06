Arriva l’ufficialità: la Salernitana divorzia con Sabatini (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali“. Così in una nota stampa la Salernitana annuncia la fine del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Walter Sabatini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’U.S.1919 e il Direttore Sportivo Walterrendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttorele migliori fortune professionali“. Così in una nota stampa laannuncia la fine del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Walter. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

