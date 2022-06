Vuole incendiare l’auto del ‘nemico’ | ma vanno a fuoco 15 mezzi parcheggiati | preso l’autore

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Voleva probabilmente vendicarsi di un torto subito. Oppure lanciare un avvertimento. Di fatto, la sua intenzione era quella didel suo “nemico”. Per questo la notte tra lunedì e martedì hadel materiale incendiario e si è recato in via Giuseppe Benedetto Dusmet, a Primavalle. Erano le 23 di martedì 30 maggio quando ha datoa un’auto, ma la situazione gli è “sfuggita di mano”, provocando un enorme rogo. Incendio a Primavalle L’incendio infatti ha, nel giorno di pochissimi minuti, coinvolto altre 6 auto e 8 scooter. Tutti ieranoin strada e, una volta incendiata la prima auto, le fiamme si sono propagate man mano alle auto e agli scooter, distruggendoli. Allarmati dalle esplosioni che si sentivano, i residenti hanno chiamato il NUE 112 e ...

Il Corriere della Città

