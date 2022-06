Vaiolo delle scimmie, Oms: “Oltre 550 casi confermati e ne troveremo altri” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Più di 550 casi confermati di Vaiolo delle scimmie sono stati segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità da 30 Paesi che non sono endemici per il Monkeypox virus. La situazione si sta evolvendo e prevediamo che continueranno a essere trovati più casi”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Le indagini sono in corso, ma l’improvvisa comparsa del Vaiolo delle scimmie in molti Paesi contemporaneamente suggerisce che potrebbe esserci stata una trasmissione non rilevata per qualche tempo – evidenzia il Dg dell’agenzia Onu per la sanità – L’Oms sta esortando i Paesi colpiti ad ampliare la loro sorveglianza, a cercare casi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Più di 550disono stati segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità da 30 Paesi che non sono endemici per il Monkeypox virus. La situazione si sta evolvendo e prevediamo che continueranno a essere trovati più”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Le indagini sono in corso, ma l’improvvisa comparsa delin molti Paesi contemporaneamente suggerisce che potrebbe esserci stata una trasmissione non rilevata per qualche tempo – evidenzia il Dg dell’agenzia Onu per la sanità – L’Oms sta esortando i Paesi colpiti ad ampliare la loro sorveglianza, a cercare...

