Un colpo in serbo: Juve, Kostic per iniziare - Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 1 giugno 2022) Filip Kostic, serbo di 29 anni, ha conquistato da protagonista l'Europa League con l'Eintracht Francoforte. In nazionale 45 presenze e tre reti di Paolo Grilli Se vincere aiuta a vincere, specialmente ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Filipdi 29 anni, ha conquistato da protagonista l'Europa League con l'Eintracht Francoforte. In nazionale 45 presenze e tre reti di Paolo Grilli Se vincere aiuta a vincere, specialmente ...

Advertising

Davide274511118 : @HHopera187 Verissimo, però bisogna anche contestualizzare le condizioni di Rafa in questi due ultimi RG; perdere s… - LUCanturino_24 : Colpaccio, se fosse vero sarebbe un grandissimo colpo. Perfetto per Allegri, top player low cost. E serbo come Dus… - DtDonatella : @lorenzofares Che bel tweet Lorenzo. Quell'immagine di Roma per chi come me, adora Rafa, è stata un colpo durissimo… - Anna50732053 : La piccola fiammiferia ha in serbo un bel colpo d'ascia per i suoi elettori... #MeloniFalsa -