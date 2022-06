Superare i campi nomadi a Roma. Dal Pd solito copia e incolla dai 5S (Di mercoledì 1 giugno 2022) A marzo Roberto Gualtieri aveva stilato la lista dei 300 obiettivi da raggiungere da lì ai successivi 180 giorni. Tra quelli, però, da nessuna parte si faceva riferimento a una delle grandi piaghe di Roma, quella dei campi nomadi. Insediamenti in cui vivono, in condizioni igienico sanitarie malsane, le popolazioni Rom, Sinti e Caminanti. campi nomadi Roma, sulla carta al momento di nuovo non c’è nulla Sulla carta al momento di nuovo non c’è nulla e l’Amministrazione dem, infatti, ha pensato bene di prendere in prestito il Piano di superamento dei campi rom dell’ex sindaca Virginia Raggi per chiudere, entro il prossimo novembre, il campo di Castel Romano, sulla Pontina – che l’ex amministrazione aveva in parte già sgomberato – e poi entro fine anno i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) A marzo Roberto Gualtieri aveva stilato la lista dei 300 obiettivi da raggiungere da lì ai successivi 180 giorni. Tra quelli, però, da nessuna parte si faceva riferimento a una delle grandi piaghe di, quella dei. Insediamenti in cui vivono, in condizioni igienico sanitarie malsane, le popolazioni Rom, Sinti e Caminanti., sulla carta al momento di nuovo non c’è nulla Sulla carta al momento di nuovo non c’è nulla e l’Amministrazione dem, infatti, ha pensato bene di prendere in prestito il Piano di superamento deirom dell’ex sindaca Virginia Raggi per chiudere, entro il prossimo novembre, il campo di Castelno, sulla Pontina – che l’ex amministrazione aveva in parte già sgomberato – e poi entro fine anno i ...

