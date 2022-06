“Striscia la Notizia” | Michelle Hunziker finisce ne “I nuovi mostri” | “Me ne fo**o”

(Di mercoledì 1 giugno 2022)senza freni nella scorsa puntata di “la“. La conduttrice del noto tg satirico ha esclamato: “Me ne“. Le sue parole hanno lasciato a bocca aperta il pubblico di Canale 5. Di solito laè molto composta, ma questa volta si è lasciata andare. Anche il suo amico e collega Gerry Scotti è rimasto sbalordito dalle affermazioni della. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “la” “la” è uno dei programmi più longevi della televisione italiana dato che va in onda dal 7 novembre 1988. La prima edizione è stata trasmessa su Italia 1, poi il programma si è trasferito definitivamente su Canale 5. Il programma è ...

Advertising

borghi_claudio : Ma perché non appena metto il naso fuori dall'ufficio devo incontrare la Von der Leyen di striscia la notizia che mi vuole frustare? - nikinik64773225 : RT @marimuscara: Mariglianella, lo scandalo dell'ex deposito di fitofarmaci - Video - Striscia la Notizia: - marimuscara : Mariglianella, lo scandalo dell'ex deposito di fitofarmaci - Video - Striscia la Notizia: - iaia_jessica : Ho conosciuto Fabio de Nunzio ( il buon Fabio di Striscia la notizia ). Da anni, parla di bullismo nelle scuole.… - iamsquiddi : Immagina… studi moda per anni, riesci a farti strada, diventi importante nell’ambito della moda, tanto che hai l’on… -

Striscia la notizia

Canale5:laha interessato una media di 3.442.000 spettatori (18.3%). Rai Uno: L'Eredità " La Sfida dei 7 ha raccolto 2.146.000 spettatori (21.5%) mentre L'Eredità ha avuto un ...Lei, imitatrice di grande classe, e conduttrice diLa, ora svela: 'Sono tornata a vivere a 27 anni quando Chiambretti mi ha chiamato in tv…'. "Non mi abituerò mai". Michelle ... Questa sera a Striscia la notizia: Luca Abete torna a Mariglianella... - News Chiara Squaglia, Jimmy Ghione, Moreno Morello e gli autori Lorenzo Beccati, Massimo Dimunno e Carlo Sacchetti sono stati tra gli ospiti della serata di martedì: "In questi due anni il torneo si è femr ...I Peanuts sono la striscia a fumetti più famosa del mondo, pubblicata quotidianamente tra il 1950 e il 2000, quando morì a 77 anni il suo autore Charles Schulz. Ancora oggi le repliche delle strisce s ...