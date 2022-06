Spagna: Sánchez, prorogheremo le misure anti - crisi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il governo spagnolo prorogherà le misure straordinarie adottate dalla Spagna per fronteggiare l'impatto economico e sociale della guerra. È quanto annunciato dal premier, Pedro Sánchez, durante un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il governo spagnolo prorogherà lestraordinarie adottate dallaper fronteggiare l'impatto economico e sociale della guerra. È quanto annunciato dal premier, Pedro, durante un ...

Bale saluta il Real Madrid: "Realizzato un sogno, abbiamo scritto la storia" Tante soddisfazioni (come il gol in rovesciata nella finale di Champions League 2018), ma un addio da separato in casa, rientrato in Spagna un anno fa dopo il prestito al Tottenham. Gli undici gol in ...