Scontro tra auto a Roma | muore una donna | grave figlia15enne

Advertising

fattoquotidiano : Carabiniere: “Indicai il suo autista nel ’92”, Walter Giustini insiste: “Lo Cicero mi riferì che Biondino era vicin… - ladyonorato : VIDEO | Al confronto tra candidati Francesca Donato critica uso mascherina a scuola, scontro con la preside dell'As… - stringimimalik : RT @GDeni_: Spoiler Kenobi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LA VENDETTA DI ANAKIN È QUALCOSA DI STUPEFACENTE ED È ILLEGA… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: Qualsiasi fornitura di armi all'Ucraina, aumenta il rischio di uno scontro diretto tra Russia e Stati Uniti, - ha affermato… - xpetersgirl : RT @GDeni_: Spoiler Kenobi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LA VENDETTA DI ANAKIN È QUALCOSA DI STUPEFACENTE ED È ILLEGA… -

Un morto e cinque feriti di cui due gravi. E' il bilancio dell'incidente automobilistico avvenuto questa notte a Roma In via di Boccea e che ha coinvolto complessivamente quattro veicoli dei quali due ...La collisione è avvenutala parte anteriore del motoveicolo e la parte anteriore sinistra della vettura . Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di ...Incidente lungo la strada statale 115, all’altezza della rotatoria, a Palma di Montechiaro. A scontrarsi sono state due auto, una Golf vecchio modello, con a bordo tre extracomunitari, e una Citroen c ...Incidente lungo la strada statale 115, all’altezza della rotatoria, a Palma di Montechiaro. A scontrarsi sono state due auto, una Golf vecchio modello, con a bordo tre extracomunitari, e una Citroen ...