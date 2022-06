Sannino, l’offerta a Mosca: «Pronti a sminare il porto e scortare il grano» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il segretario generale del Servizio europeo per l’Azione esterna: «Passare dalla Bielorussia avrebbe un costo politico e dalla Polonia richiederebbe più tempo» Leggi su corriere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il segretario generale del Servizio europeo per l’Azione esterna: «Passare dalla Bielorussia avrebbe un costo politico e dalla Polonia richiederebbe più tempo»

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Corriere: Il funzionario Ue Sannino: «L’offerta a Mosca: porto sminato e scorte per il grano» - TerrinoniL : Il funzionario Ue Sannino: «L’offerta a Mosca: porto sminato e scorte per il grano» - Miki_2313 : RT @Corriere: Il funzionario Ue Sannino: «L’offerta a Mosca: porto sminato e scorte per il grano» - Corriere : Il funzionario Ue Sannino: «L’offerta a Mosca: porto sminato e scorte per il grano» - Luxgraph : Sannino, l’offerta a Mosca: «Pronti a sminare il porto e scortare il grano» #corriere #news #2022 #italy #world… -