Roger Balduino verso il ritiro ufficiale? "le voci che ci giungono dall'Honduras.." Roger Balduino sarebbe davvero in procinto di ritirarsi da L'Isola dei Famosi e la notizia non ci giunge certo come un fulmine a ciel sereno, anzi. Le condizioni del modello brasiliano erano già precarie durante la puntata di lunedì sera, tanto che è stato costretto ad andare in infermeria per un controllo medico. Balduino si è ferito ad una caviglia e non riuscirebbe a camminare. DavideMaggio.it, che ha racconto alcune indiscrezioni, parla di "epilogo già scritto" e di "condizioni che non gli permetterebbero di rientrare in gioco". "L'epilogo sembra già scritto. Le voci che ci giungono dall'Honduras ci rivelano che Roger Balduino sarebbe ad un passo dal ritiro dall'Isola dei Famosi 2022. Già al termine della puntata di ieri, il ...

