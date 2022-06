Plastica compostabile, dopo le rivelazioni sugli impianti inadeguati Biorepack presenta i dati del riciclo: 51,9% del venduto. Confermando che c’è un problema (anche di legge) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Biorepack presenta i dati sul riciclo organico degli imballaggi in Plastica biodegradabile e compostabile: nel 2021 si tratta di 38.400 tonnellate di imballaggi. Significa il 51,9% degli imballaggi immessi sul mercato nello stesso periodo, ossia 74mila tonnellate. Ma questi numeri non smentiscono affatto quelli rivelati una decina di giorni fa dall’inchiesta dell’Unità investigativa di Greenpeace, pubblicata in esclusiva su ilfattoquotidiano.it nell’ambito della campagna Carrelli di Plastica. Eppure, attraverso spazi acquistati su alcuni dei più importanti quotidiani nazionali, Assobioplastiche e Biorepack avevano accusato Greenpeace di aver divulgato informazioni “frutto di un’indagine parziale e superficiale”. L’inchiesta di Greenpeace – Ricordando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022)sulorganico degli imballaggi inbiodegradabile e: nel 2021 si tratta di 38.400 tonnellate di imballaggi. Significa il 51,9% degli imballaggi immessi sul mercato nello stesso periodo, ossia 74mila tonnellate. Ma questi numeri non smentiscono affatto quelli rivelati una decina di giorni fa dall’inchiesta dell’Unità investigativa di Greenpeace, pubblicata in esclusiva su ilfattoquotidiano.it nell’ambito della campagna Carrelli di. Eppure, attraverso spazi acquistati su alcuni dei più importanti quotidiani nazionali, Assobioplastiche eavevano accusato Greenpeace di aver divulgato informazioni “frutto di un’indagine parziale e superficiale”. L’inchiesta di Greenpeace – Ricordando ...

