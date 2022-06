Perdasdefogu | l’incredibile caso del paese sardo di ultracentenari | è nel Guinness dei primati

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Cagliari, 1 giu – La Sardegna è un’isola antichissima come antica è la sua civiltà. Ad impressionare però oggi, nel 2022, è la longevità del popoloche continua a conquistare. Undell’isola tirrenica entra nuovamente neldeiper aver raggiunto il numero di ben 8 centenari su una popolazione di 1.778 abitanti. È, piccola località dell’entroterrafamosa anche per le strutture di esercitazioni militari che vantano il poligono più grande d’Europa: il Salto di Quirra., un centenario ogni 222 abitanti In barba agli allarmi ambientalisti contro le esercitazioni militari interforze, in questo paesino della provincia di Nuoro vive un cittadino centenario ogni 222 abitanti. Un record stabilito ...