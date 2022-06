Pasta matta all’olio di oliva: semplice e velocissima! (Di mercoledì 1 giugno 2022) Vuoi preparare un impasto semplice e veloce? La Pasta matta è l’impasto perfetto per te! Con degli ingredienti facilmente reperibili nella cucina di chiunque, possiamo preparare una Pasta matta perfetta per creare torte salate e chi più ne ha più ne metta. Questo impasto, rigorosamente senza lievito, sarà delizioso sia cotto in forno che fritto. La bontà di questa Pasta matta non ha rivali! Gli ingredienti da utilizzare per preparare questo impasto sono: 150 gr di acqua calda 300 gr di farina 00 30 gr di olio extravergine di oliva sale q.b. 1 pizzico di bicarbonato Preparazione La prima cosa che bisogna fare per portare a termine la preparazione è quella di prendere una ciotola capiente. Nella nostra ciotola andiamo a versare la farina, il sale e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 1 giugno 2022) Vuoi preparare un impastoe veloce? Laè l’impasto perfetto per te! Con degli ingredienti facilmente reperibili nella cucina di chiunque, possiamo preparare unaperfetta per creare torte salate e chi più ne ha più ne metta. Questo impasto, rigorosamente senza lievito, sarà delizioso sia cotto in forno che fritto. La bontà di questanon ha rivali! Gli ingredienti da utilizzare per preparare questo impasto sono: 150 gr di acqua calda 300 gr di farina 00 30 gr di olio extravergine disale q.b. 1 pizzico di bicarbonato Preparazione La prima cosa che bisogna fare per portare a termine la preparazione è quella di prendere una ciotola capiente. Nella nostra ciotola andiamo a versare la farina, il sale e ...

La cucina sarà quella della tradizione trentina ("Il pane dei canederli deve essere rigorosamente a dadetti, lo strudel con la pasta matta", l'irremovibile posizione di René) con qualche divagazione