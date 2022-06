Pubblicità

ANCONA - L'opera infrastrutturale ferroviaria Pm228 - Castelplanio, nel progetto per il raddoppio della, al centro del dibattito pubblico svoltosi ieri in diretta Facebook . Oltre alla presentazione dell'imponente intervento, particolare attenzione è stata posta sui temi più ...ANCONA - Quasi 7 miliardi di euro per rilanciare le infrastrutture delle Marche, a partire dai cantieri lungo la tratta ferroviariafino al completamento dell'incompiuta Fano Grosseto. In mezzo opere fondamentali come la Salaria , la Ciclovia Adriatica , l'implementazione dei porti regionali. Tutto scritto nero su ... Orte-Falconara, i dubbi su tempi e finanziamenti: la conclusione del tratto nel 2035 ANCONA - L’opera infrastrutturale ferroviaria Pm228-Castelplanio, nel progetto per il raddoppio della Orte-Falconara, al centro del dibattito pubblico svoltosi ieri in diretta ...ANCONA - Quasi 7 miliardi di euro per rilanciare le infrastrutture delle Marche, a partire dai cantieri lungo la tratta ferroviaria Orte-Falconara fino al completamento dell’incompiuta ...