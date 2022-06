Morto il conte Manfredi della Gherardesca | trovato senza vita nella sua camera da letto nel castello di famiglia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ènel sonno, probabilmente per un malore improvviso: così se ne è andato, la scorsa notte, il. Adesso un’intera comunità, quella di Castagneto Carducci (in provincia di Livorno), è in lutto per la prematura scomparsa del nobile, terzogenito di Guelfo, fratello di Sibilla e Gaddo. È stato rinel suo, neldi: avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 5 agosto ed era appena rientrato da uno dei suoi numerosi viaggi all’estero.era un mercante d’arte conosciuto a livello internazionale per i molteplici ...

Un'intera comunità in lutto, per la prematura scomparsa del conte Manfredi della Gherardesca, che si è spento improvvisamente la notte scorsa, nel sonno a Castagneto Carducci (Livorno). Aveva 60 anni. I funerali di Manfredi ci saranno nei prossimi giorni, ancora non sono state rese note dalla famiglia né la data né il luogo della cerimonia.