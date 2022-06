Morte Fabio Palotti, il personale del Ministero lancia una raccolta fondi: ‘Aiutiamo la famiglia e i suoi due bimbi’ (Di mercoledì 1 giugno 2022) Stava lavorando quando, improvvisamente, il 27 aprile scorso è precipitato nel vano dell’ascensore, quella che stava riparando all’interno del Ministero degli Esteri, nel corpo centrale dell’edificio di piazzale della Farnesina. È morto così Fabio Palotti, l’operaio di 39 anni che viveva nella Capitale, in zona Torre Maura, e che ha lasciato due bimbi piccoli. L’ennesimo incidente sul lavoro, sulla cui dinamica sono ancora in corso accertamenti perché tutto sembra avvolto nel ‘mistero’: dal ritrovamento del corpo alle 8 di mattina del 28 aprile a quell’ultimo messaggio inviato, il giorno prima, agli amici di calcetto alle 18.30. Poi il buio: Fabio è morto nel pomeriggio? E come? Come aiutare la famiglia di Fabio Palotti Ma mentre le indagini proseguono, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Stava lavorando quando, improvvisamente, il 27 aprile scorso è precipitato nel vano dell’ascensore, quella che stava riparando all’interno deldegli Esteri, nel corpo centrale dell’edificio di piazzale della Farnesina. È morto così, l’operaio di 39 anni che viveva nella Capitale, in zona Torre Maura, e che ha lasciato due bimbi piccoli. L’ennesimo incidente sul lavoro, sulla cui dinamica sono ancora in corso accertamenti perché tutto sembra avvolto nel ‘mistero’: dal ritrovamento del corpo alle 8 di mattina del 28 aprile a quell’ultimo messaggio inviato, il giorno prima, agli amici di calcetto alle 18.30. Poi il buio:è morto nel pomeriggio? E come? Come aiutare ladiMa mentre le indagini proseguono, il ...

