“Innamorato perso di lei”. Isola dei Famosi, fuori tutto su Edoardo Tavassi: è Guendalina a ‘cantare’ (Di mercoledì 1 giugno 2022) Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi potrebbe avere non poche difficoltà. A svelare la bomba, nel corso della puntata del primo giugno di Pomeriggio Cinque, è stata la sorella Guendalina Tavassi. Quest’ultima, che ha lasciato l’Honduras da un po’ di tempo, ha tirato fuori un segreto sul naufrago rivelando che ha una bella cotta per una ragazza. E ha fatto nome e cognome senza pensarci su due volte. E ora l’ipotetica relazione sentimentale con Mercedesz Henger sarebbe fortemente a rischio. Proprio di Edoardo Tavassi, impegnato all’Isola dei Famosi, se n’è discusso nelle ultime ore ma per una sua ex famosa, Diana Del Bufalo. E stavolta Guendalina Tavassi non c’entra. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)all’deipotrebbe avere non poche difficoltà. A svelare la bomba, nel corso della puntata del primo giugno di Pomeriggio Cinque, è stata la sorella. Quest’ultima, che ha lasciato l’Honduras da un po’ di tempo, ha tiratoun segreto sul naufrago rivelando che ha una bella cotta per una ragazza. E ha fatto nome e cognome senza pensarci su due volte. E ora l’ipotetica relazione sentimentale con Mercedesz Henger sarebbe fortemente a rischio. Proprio di, impegnato all’dei, se n’è discusso nelle ultime ore ma per una sua ex famosa, Diana Del Bufalo. E stavoltanon c’entra. ...

Advertising

pinkvanity11 : Tu mi vorresti innamorato perso Io penso che da innamorato ho perso ???? - Elisa60388018 : RT @sonoingenua_: Guenda: “a me Mercedesz piace molto…ma non mi fido perché non capisco quanto lei ci marci e quanto realmente sia interess… - VittorioMastro8 : RT @tvstellare: ATTENZIONE EDOARDO INNAMORATO PERSO DI SOLEIL #pomeriggio5 - BigFabi_ : edoardo innamorato perso di soleil me lo fa amare ancora di più - StraNotizie : Edoardo ha una cotta: “Innamorato perso di Soleil” -