Il primo tatuaggio nel Metaverso è di un artista italiano

Leggi su fmag

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Si chiama Gabriele Pellerone, è une tatuatorema soprattutto la Storia lo ricorderà (successo dello strumento permettendo) come colui che ha realizzato ilnel. Non parliamo di una texture come quelle che era facile applicare in Second Life ma una vera e propria opera d’arte su pelle, anche se la pelle in effetti non c’è. Pellerone, che ha un vero e proprio studio virtuale e degli strumenti per disegnare e tatuare nel, ha creato la sua opera indossando un visore Oculus e disegnandola sulla pelle di un avatar gender-fluid liberamente ispirato a Metropolis di Fritz Lang. Questo avatar è stato poi “smembrato” in cinque elementi diventati altrettanti NFT acquistabili sul market di Opensea.io come pezzi unici, grazie alla tecnologia ...