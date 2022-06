Il bimbo disabile che non partecipa alla gita coi compagni perché la scuola non trova un pullman adatto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mentre i suoi compagni andavano in gita verso l’istituto alberghiero Saffi di Firenze, per un progetto sui comportamenti da tenere a tavola, il piccolo Cosimo, 9 anni, disabile affetto dalla sindrome di McCune-Albright-Sternberg, o sindrome fibrosa poliostosica, è rimasto in classe da solo con la sua insegnante di sostegno. La scuola non è stata infatti in grado di trovare un autobus per disabili. “Questo è un atto di vera e propria discriminazione nei confronti di mio figlio”, ha dichiarato parlando con il Corriere della Sera il padre del bambino. La maestra aveva avvisato entrambi i genitori delle difficoltà riscontrare nel noleggiare un pullman che garantisse accesso anche alle carrozzine, chiedendo quindi alla famiglia la disponibilità ad ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mentre i suoiandavano inverso l’istituto alberghiero Saffi di Firenze, per un progetto sui comportamenti da tenere a tavola, il piccolo Cosimo, 9 anni,affetto dsindrome di McCune-Albright-Sternberg, o sindrome fibrosa poliostosica, è rimasto in classe da solo con la sua insegnante di sostegno. Lanon è stata infatti in grado dire un autobus per disabili. “Questo è un atto di vera e propria discriminazione nei confronti di mio figlio”, ha dichiarato parlando con il Corriere della Sera il padre del bambino. La maestra aveva avvisato entrambi i genitori delle difficoltà riscontrare nel noleggiare unche garantisse accesso anche alle carrozzine, chiedendo quindifamiglia la disponibilità ad ...

