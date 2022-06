Il bimbo caduto dal balcone è grave. Arrestata la babysitter: È sotto choc, non ricorda nulla (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo la formalizzazione dell'arresto, Monica Santi - minuta, i capelli raccolti in uno chignon: così la ritrae un video della Gazzetta di Modena mentre entra nella "gazzella" che l'ha portata in ... Leggi su corriere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo la formalizzazione dell'arresto, Monica Santi - minuta, i capelli raccolti in uno chignon: così la ritrae un video della Gazzetta di Modena mentre entra nella "gazzella" che l'ha portata in ...

Pubblicità

infoitinterno : Bimbo caduto Soliera (Modena), l’angoscia di vicini e parenti: 'Era immobile in cortile' - Carlino_Modena : Bimbo caduto Soliera (Modena), l’angoscia di vicini e parenti: 'Era immobile in cortile' - CambiamentoDel : Secondo dramma in pochi giorni nel modenese. Un bimbo di 13 mesi è caduto dalla finestra della sua abitazione. Ferm… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Bimbo caduto nel Modenese, fermata la babysitter. La donna è indagata per tentato omicidio #ANSA - infoitinterno : Bimbo caduto dal secondo piano, fermata la babysitter: è indagata per tentato omicidio -