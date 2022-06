Giorgia Soleri sull’aborto a 21 anni: “Sono stata aggredita dalla ginecologa”. Il racconto dell’influencer (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ha solo 26 anni ma sembra avere le idee molto chiare sulle battaglie che intende combattere. Volto della lotta per la sensibilizzazione sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo, Giorgia Soleri è in prima linea affinché queste malattie vengano riconosciute dal Sistema sanitario nazionale. L’influencer ha contribuito in modo determinante a far depositare alla Camera dei deputati lo scorso maggio una proposta di legge che per la prima volta chiede livelli essenziali di assistenza sanitaria per entrambe le malattie, che colpiscono rispettivamente donne e uomini e causano disturbi agli organi genitali cronici e insostenibili nella quotidianità. Giorgia Soleri e il dolore nella sua vita: dalla vulvodinia a “La signorina Nessuno” Di dolori, Giorgia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ha solo 26ma sembra avere le idee molto chiare sulle battaglie che intende combattere. Volto della lotta per la sensibilizzazione sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo,è in prima linea affinché queste malattie vengano riconosciute dal Sistema sanitario nazionale. L’influencer ha contribuito in modo determinante a far depositare alla Camera dei deputati lo scorso maggio una proposta di legge che per la prima volta chiede livelli essenziali di assistenza sanitaria per entrambe le malattie, che colpiscono rispettivamente donne e uomini e causano disturbi agli organi genitali cronici e insostenibili nella quotidianità.e il dolore nella sua vita:vulvodinia a “La signorina Nessuno” Di dolori,...

raspa90 : RT @repubblica: Giorgia Soleri: 'Ho abortito a 21 anni, la ginecologa mi aggredì. Lo Stato fa sentire le donne in colpa' - oggisettimanale : «La legge sull'#aborto ha lacune enormi. È una legge fuori dal periodo storico in cui viviamo. #Abortire è stato un… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Giorgia Soleri: «Il mio aborto a 21 anni, la ginecologa mi aggredì. Lo Stato mette in castigo le donne» - repubblica : Giorgia Soleri: 'Ho abortito a 21 anni, la ginecologa mi aggredì. Lo Stato fa sentire le donne in colpa' - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Giorgia Soleri e l'aborto a 21 anni: «Aggredita dalla ginecologa. Avevo problemi economici e di salute mentale» https:/… -