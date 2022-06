Foibe | distrutta la lapide ad Anzio Il sindaco | un incidente | l’autore vuole ripristinarla a sue spese

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Spezzata lain ricordo dellead. Ma, fortunatamente, non si tratta di un atto vandalico. C’è solo undietro la rottura della targa in ricordo dei martire dellenel parco sulla Nettunense ad. A raccontarlo è ildiCandido De Angelis. ”Un signore anziano questa mattina si è presentato al cimitero. Che sta lì vicino, scusandosi per quanto accaduto. Il figlio, ha raccontato, ha involontariamente danneggiato la targa. E lui si è detto pronto a rimetterla a posto a proprie”., spezzata lain memoria delle: unLa, posta dal comune di, è ...

Adnkronos

Roma, 1 giu. " Non un atto vandalico ma solo un incidente dietro la targa in ricordo dei martire delle Foibe trovata spezzata nel parco sulla Nettunense ad Anzio. A raccontarlo all'Adnkronos è il sindaco di Anzio Candido De Angelis. "Un signore anziano questa mattina si è presentato al cimitero, che ...'Siamo felici di sapere che non si è trattato di un atto vandalico o di un oltraggio alle vittime delle Foibe, in linea con il gesto vigliacco di quelli che, solo qualche mese fa, profanarono le ...