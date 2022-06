Fedele: “De Laurentiis venderà il Napoli tra 2 o 3 mesi. Vi dico quanto vale il club” (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente. Ecco quanto evidenziato: “Mi auguro che De Laurentiis non parli per 12 mesi, sarebbe il miglior regalo per i napoletani perché siamo stufi di essere presi in giro. E’ abituato a fare il Marchese del Grillo, interviene in tutto e lo fa nelle sue aziende e in tutte le sue cose. E’ il suo più grande difetto. Prima il campo e gli spalti erano la forza delle società, adesso sono gli abbonamenti, le tv, ma si sbaglia a pensare che i tifosi non sappiano le cose: sanno invece tutto”. “Ci servono giocatori che hanno vinto. Nessuno impone a De Laurentiis di fare degli sforzi per vincere lo scudetto, ma è obbligato a rispettare la gente, è obbligato! Non deve fare programmi elettorali e se dice che con questi giocatori si ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico, dirigente. Eccoevidenziato: “Mi auguro che Denon parli per 12, sarebbe il miglior regalo per i napoletani perché siamo stufi di essere presi in giro. E’ abituato a fare il Marchese del Grillo, interviene in tutto e lo fa nelle sue aziende e in tutte le sue cose. E’ il suo più grande difetto. Prima il campo e gli spalti erano la forza delle società, adesso sono gli abbonamenti, le tv, ma si sbaglia a pensare che i tifosi non sappiano le cose: sanno invece tutto”. “Ci servono giocatori che hanno vinto. Nessuno impone a Dedi fare degli sforzi per vincere lo scudetto, ma è obbligato a rispettare la gente, è obbligato! Non deve fare programmi elettorali e se dice che con questi giocatori si ...

