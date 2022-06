Estate 2022, aumento dei prezzi in arrivo: costerà di più affittare un ombrellone in spiaggia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alla fine, dopo settimane di burrasca, la norma sulla riforma delle concessioni balneari ha passato la prova del Senato. Il disegno di legge sulla concorrenza che la conteneva è stato approvato ieri e passerà quindi all’esame della Camera. Dal 2024 le coste italiane cambieranno volto: tutte le spiagge verranno messe a gara, e chi si aggiudicherà il bando gestirà il proprio tratto di territorio demaniale. Ci sono ancora molti punti da definire e non c’è neanche molto tempo per farlo. In vista del 2024 inoltre, il rischio è quello che già da quest’anno molti proprietari delle spiagge decidano di aumentare i prezzi per chi noleggia un lettino e un ombrellone. Spiagge, cambia tutto dal 2024 Tutto ha avuto inizio dalla discussa direttiva Bolkestein, una legge che l’Europa chiede all’Italia di attuare da anni. Il punto è che tutti i beni demaniali come il ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alla fine, dopo settimane di burrasca, la norma sulla riforma delle concessioni balneari ha passato la prova del Senato. Il disegno di legge sulla concorrenza che la conteneva è stato approvato ieri e passerà quindi all’esame della Camera. Dal 2024 le coste italiane cambieranno volto: tutte le spiagge verranno messe a gara, e chi si aggiudicherà il bando gestirà il proprio tratto di territorio demaniale. Ci sono ancora molti punti da definire e non c’è neanche molto tempo per farlo. In vista del 2024 inoltre, il rischio è quello che già da quest’anno molti proprietari delle spiagge decidano di aumentare iper chi noleggia un lettino e un. Spiagge, cambia tutto dal 2024 Tutto ha avuto inizio dalla discussa direttiva Bolkestein, una legge che l’Europa chiede all’Italia di attuare da anni. Il punto è che tutti i beni demaniali come il ...

Advertising

AntoVitiello : RedBird Capital Partners ed Elliott hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acqui… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Elevato il rischio di trasmissione in estate' .Contagio in contesto stop restrizioni.… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, Oms: “Elevato rischio di trasmissione in estate” - LinoMannu : RT @mattinodipadova: Stangata d’estate (+18%): la spiaggia più costosa Alassio, la meno Senigallia. Ombrellone e sdraia, quanto incidono le… - ariolele : RT @fulgur_semper: Sarà anche come dice, ma dimentica che l'impatto lo avremo anche noi, lui no di certo. -