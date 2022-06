Disastro Cagliari: dal sogno Europa all’incubo Serie B (Di mercoledì 1 giugno 2022) Stagione 2019-20, fine girone di andata. La sorpresa del campionato Cagliari è sesta in classifica, in piena zona Europa, addirittura a solo sei punti dal quarto posto che significa Champions League. Sembrava l’inizio di una favola, invece dopo due stagioni e mezzo la squadra sarda è retrocessa addirittura in Serie B. L’ha fatto dopo due anni e mezzo da incubo: prima finendo al quattordicesimo posto quel campionato, centrando poi nella stagione successiva una miracolosa salvezza con Semplici in panchina, per poi retrocedere in maniera beffarda al termine di quest’ultima annata, non riuscendo a sconfiggere all’ultima curva un Venezia già retrocesso. Un qualcosa di inspiegabile vedendo gli acquisti degli ultimi anni, gente come Nainggolan, Strootman, Caceres e soprattutto Diego Godin, arrivato nell’estate 2020 come il grande colpo di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Stagione 2019-20, fine girone di andata. La sorpresa del campionatoè sesta in classifica, in piena zona, addirittura a solo sei punti dal quarto posto che significa Champions League. Sembrava l’inizio di una favola, invece dopo due stagioni e mezzo la squadra sarda è retrocessa addirittura inB. L’ha fatto dopo due anni e mezzo da incubo: prima finendo al quattordicesimo posto quel campionato, centrando poi nella stagione successiva una miracolosa salvezza con Semplici in panchina, per poi retrocedere in maniera beffarda al termine di quest’ultima annata, non riuscendo a sconfiggere all’ultima curva un Venezia già retrocesso. Un qualcosa di inspiegabile vedendo gli acquisti degli ultimi anni, gente come Nainggolan, Strootman, Caceres e soprattutto Diego Godin, arrivato nell’estate 2020 come il grande colpo di ...

