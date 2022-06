Cingolani: «Siamo già in recessione, la guerra avrà un forte impatto sulla transizione ecologica» (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Italia è già in una fase di recessione, la dipendenza dalla Russia è letale per l’economia e la guerra in Ucraina avrà un impatto forte sulla transizione ecologica. Lo ha detto il ministro Roberto Cingolani intervenendo al Festival dell’Economia di Torino durante un incontro con il premio Nobel Michael Spence. «Siamo già in recessione», ha detto Cingolani parlando dei rischi di un rallentamento della crescita in Italia e in Europa. «E stiamo rallentando anche sul fronte della transizione ecologica. Dobbiamo considerare gli investimenti a lungo termine della guerra in Ucraina. Ci saranno dunque conseguenze a lungo termine per questi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Italia è già in una fase di, la dipendenza dalla Russia è letale per l’economia e lain Ucrainaun. Lo ha detto il ministro Robertointervenendo al Festival dell’Economia di Torino durante un incontro con il premio Nobel Michael Spence. «già in», ha dettoparlando dei rischi di un rallentamento della crescita in Italia e in Europa. «E stiamo rallentando anche sul fronte della. Dobbiamo considerare gli investimenti a lungo termine dellain Ucraina. Ci saranno dunque conseguenze a lungo termine per questi ...

Advertising

la_kuzzo : RT @LaStampa: L’allarme di Cingolani: “Siamo già in recessione, acceleriamo con la transizione verde” - LaStampa : L’allarme di Cingolani: “Siamo già in recessione, acceleriamo con la transizione verde” - festinteconomia : RT @FGoria: L’allarme di Cingolani: “Siamo già in recessione, acceleriamo con la transizione verde” - FGoria : L’allarme di Cingolani: “Siamo già in recessione, acceleriamo con la transizione verde” - infoitinterno : Energia: Cingolani, siamo già in recessione -