Chico Forti, 17 mesi dopo l'annuncio beffa, Di Maio senza vergogna: "Non lo lasceremo solo" (video) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 22 dicembre 2020, oltre 17 mesi fa, Luigi Di Maio annunciò l'imminente rientro in Italia di Chico Forti, l'italiano condannato in Florida per un delitto del quale si proclama innocente. Oggi, 17 mesi dopo, in aula al question time della Camera dei deputati, non ha chiesto scusa per l'annuncio bufala, dove dava ormai per fatto l'arrivo in Italia del producer italiano. "L'impegno del Governo è pieno e incessante – ha detto Di Maio – vogliamo che a Chico Forti e alla sua famiglia giunga, ancora una volta, la nostra sincera e profonda vicinanza. Non lo lasceremo solo. E faremo di tutto per farlo tornare in patria e avvicinarlo ai suoi cari". Il cittadino italiano condannato ...

