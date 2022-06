Che cosa è l’Ertms, la tecnologia che FS sta installando sui binari italiani (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per un importo di 2,7 miliardi Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato la gara Pnrr per l’appalto multitecnologica per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell’Ertms (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Un passo importantissimo, che rappresenta per FS Italiane, guidate dall’ad Luigi Ferraris il completamento dell’obiettivo indicato dall’Unione Europea per la realizzazione dei progetti tecnologici finanziati dal Pnrr, quello di attrezzare 3.400 chilometri di rete con il sistema Ertms entro il 2026. Gli interventi interesseranno un totale di circa 4.220 chilometri di linee ferroviarie in tutta Italia e si aggiungono ai lavori per l’installazione dell’Ertms su circa 700 chilometri di linee in Sicilia, Lazio ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per un importo di 2,7 miliardi Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato la gara Pnrr per l’appalto multitecnologica per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale del(European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Un passo importantissimo, che rappresenta per FS Italiane, guidate dall’ad Luigi Ferraris il completamento dell’obiettivo indicato dall’Unione Europea per la realizzazione dei progetti tecnologici finanziati dal Pnrr, quello di attrezzare 3.400 chilometri di rete con il sistema Ertms entro il 2026. Gli interventi interesseranno un totale di circa 4.220 chilometri di linee ferroviarie in tutta Italia e si aggiungono ai lavori per l’installazione delsu circa 700 chilometri di linee in Sicilia, Lazio ...

