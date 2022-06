(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) - Workshop multidisciplinare tra Diritto e attualità Lesa (NO), 28-29 Maggio 2022 Milano, 1 Giugno 2022 - Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 si è tenuta la quartadelWorkshop Multidisciplinare organizzato presso la temporary location sita a Lesa, sul Lago Maggiore, per i Soci del, i Membri degli Osservatori, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. Hanno partecipato complessivamente oltre centocinquanta persone e sono intervenuti come ospiti, tra gli altri, il Presidente della Regione Lombardia e Socio Onorario, Avv. Attilio Fontana, in collegamento da Bruxelles, l'On. Le Patrizia Toia, l'Assessore all'Urbanistica e Progetti di Riqualificazione di Genova, Simonetta Cenci e il ...

Confindustria : #CongiunturaFlash | Industria ancora in ribasso causa rincari e scarsità di #materieprime. Meglio i servizi spinti… - LocalPage3 : Centro Studi Borgogna - 4^ edizione di “Borgogna Summit” - Fabio87260265 : RT @sole24ore: ?? Confindustria: con stop al gas russo shock da -2% Pil per 2 anni. Secondo il Centro studi di viale dell’Astronomia lo scen… - redazionemetis : I giovani #atleti della scuola di #Siderno hanno superato, tutti con punteggi elevatissimi, le prove d’esame previs… - Cuccello : RT @FitCisl: #31maggio @SalvoPellecchia parla di @AmazonIT, Gig Economy, digitalizzazione, partecipazione e futuro delle relazioni industr… -

Borsa Italiana

... che ha portato Silvia Toffanin sempre più aldei progetti Mediaset; il doppio appuntamento ... da giovane la Toffanin lavorava in un bar, in modo tale da mantenersi gli. Silvia è infatt i ...... strategie e strumenti per la nuova INDUSTRY4.0, con il digitale alAutomotive IoT Scarica ... È famoso il calcolo contenuto in alcuni: un'autostrada a quattro corsie richiederebbe di essere ... Siglato accordo di collaborazione Fondazione Centro Studi Ungdcec-Ecocerved Prosegue il consolidamento del mercato ma cala la produttività. Sette punti persi in dieci anni. L’analisi dei fatturati degli studi nel 2021 del Centro ...Oggi un edificio abbandonato, dalle finestre divelte, ma che porta con sé ancora tutto il fascino del complesso industriale settecentesco dove lavoravano un tempo 600 dipendenti, in gran parte donne.