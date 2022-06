Calcio | Milan | Cardinale incontra la dirigenza rossonera e il tecnico Pioli

(Di mercoledì 1 giugno 2022)o, 1 giu. - (Adnkronos) - Gerry, nella sua prima giornata da nuovo proprietario delhato non solo tutta ladal presidente Paolo Scaroni, all'ad Ivan Gazidis, passando per il direttorePaolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara ma anche l'allenatore Stefanoche si è recato nella sedeista per conoscere il numero uno di RedBird.

Lo ha detto il nuovo proprietario del, Gerry Cardinale, nel primo incontro coi media del fondatore di RedBird a Casa: 'Mi scuso perché non parlo italiano. Mi dispiace, è una vergogna, lo ...Il futuro dovrà essere costruito sui successi raggiunti finora con determinazione e volontà di vincere": lo dice il nuovo proprietario del, Gerry Cardinale. "Abbiamo il ruolo di custodi e ...La priorità per RedBird è di proseguire il lavoro con l'area sportiva e il management del Club per dare continuità al percorso del Milan, puntando a un ritorno ai vertici del calcio mondiale. L'accord ...I piani di Redbird. La priorità per RedBird è di proseguire il lavoro con l'area sportiva e il management del club per dare continuità al percorso del Milan, puntando a un ritorno ai vertici del calci ...