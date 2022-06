Bergamo, “stretta” sulla movida: chiusura a mezzanotte e mezza per 9 locali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. L’estate sta arrivando e il Comune di Bergamo interviene per regolare la “movida” notturna, aggiornando o revocando limitazioni e restrizioni vigenti in diverse aree della città. “Nei mesi scorsi, sono state valutate dopo un lungo confronto con la Polizia Locale e gli uffici delle attività produttive, le situazioni di molti locali in città che negli ultimi anni sono stati segnalati o sanzionati per comportamenti difformi dalle regole di civile convivenza e dalle previsioni del Regolamento di Polizia Urbana – spiegano da PalaFrizzoni -. Le decisioni a cui il Comune è giunto sono, pertanto, figlie di un’istruttoria attenta e puntuale”. Laddove risultano non esserci più lamentele, esposti, segnalazioni e sanzioni, invece, le restrizioni vengono revocate. “L’obiettivo è quello di dare un’equilibrata attuazione al ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022). L’estate sta arrivando e il Comune diinterviene per regolare la “” notturna, aggiornando o revocando limitazioni e restrizioni vigenti in diverse aree della città. “Nei mesi scorsi, sono state valutate dopo un lungo confronto con la Polizia Locale e gli uffici delle attività produttive, le situazioni di moltiin città che negli ultimi anni sono stati segnalati o sanzionati per comportamenti difformi dalle regole di civile convivenza e dalle previsioni del Regolamento di Polizia Urbana – spiegano da PalaFrizzoni -. Le decisioni a cui il Comune è giunto sono, pertanto, figlie di un’istruttoria attenta e puntuale”. Laddove risultano non esserci più lamentele, esposti, segnalazioni e sanzioni, invece, le restrizioni vengono revocate. “L’obiettivo è quello di dare un’equilibrata attuazione al ...

Advertising

mar_aie : Tu non vuoi soffrire. Tu sei scarso dentro e vuoi fare vedere solo che col pallone sai fare quattro o cinque cose.… - veriinteristi : @IlVal_79 La stretta di mano si. C’è di peggio, tipo l’Eleganza di Bergamo - aireemilan : Grazie a te Presidente Franck. Grazie per aver difeso la bandierina a Bergamo l'anno scorso, grazie per l'apporto c… -