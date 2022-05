Ancora un lutto tremendo per i Pooh. Il commovente annuncio di Red Canzian: “Che la terra ti sia lieve amico caro” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alex De Benedictis, storico manager dei Pooh, morto a soli 49 anni Un tumore molto aggressivo che lo ha portato via in soli 4 mesi: i Pooh a lutto per la morte dell'ex manager Alex De Benedictis Notizia sconvolgente per i Pooh e per i milioni di fan della storica band italiana. A mezzogiorno di due giorni fa, domenica 29 maggio, dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia, si è spento per sempre Alex De Benedictis, storico ex manager e collaboratore dei Pooh. A darne il triste annuncio, ci ha pensato Red Canzian, con un toccante post sulla sua pagina Facebook. Un altro terribile lutto per i Pooh e per i tantissimi fan che seguono da sempre la storica band italiana. Soltanto un anno fa c’era stato l’ultimo ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alex De Benedictis, storico manager dei, morto a soli 49 anni Un tumore molto aggressivo che lo ha portato via in soli 4 mesi: iper la morte dell'ex manager Alex De Benedictis Notizia sconvolgente per ie per i milioni di fan della storica band italiana. A mezzogiorno di due giorni fa, domenica 29 maggio, dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia, si è spento per sempre Alex De Benedictis, storico ex manager e collaboratore dei. A darne il triste, ci ha pensato Red, con un toccante post sulla sua pagina Facebook. Un altro terribileper ie per i tantissimi fan che seguono da sempre la storica band italiana. Soltanto un anno fa c’era stato l’ultimo ...

