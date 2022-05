Ursino: 'Napoli la piazza giusta per rilanciare Bernardeschi, a Giuntoli piacciono questi giocatori...' (Di martedì 31 maggio 2022) Negli ultimi giorni è stato accostato fortemente il nome di Bernardeschi al Napoli. Di conferme sono arrivate anche dal presidente De... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Negli ultimi giorni è stato accostato fortemente il nome dial. Di conferme sono arrivate anche dal presidente De...

Pubblicità

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Crotone, l’ex ds: “Napoli piazza ideale per Bernardeschi”: Crotone, l’e… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Ursino: 'Napoli è la piazza ideale per rilanciare Bernardeschi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Ursino: 'Napoli è la piazza ideale per rilanciare Bernardeschi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Ursino: 'Napoli è la piazza ideale per rilanciare Bernardeschi' - napolimagazine : ON AIR - Ursino: 'Napoli è la piazza ideale per rilanciare Bernardeschi' -