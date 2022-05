Ultime Notizie Roma del 31-05-2022 ore 10:10 (Di martedì 31 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tra i civili sono morti altre sei sono rimaste ferite in un attacco missilistico durante la notte sloviansk nella regione orientale dell’ Ucraina di donex lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale kirilenko riportato da almeno tre persone sono state uccise se sono rimaste ferite in un attacco missilistico di russi su Slavia nella notte una scuola e almeno 7 grattacieli sono stati danneggiati che al momento Sono in corso le operazioni di soccorso ha dichiarato questo attacco aereo è un altro crimine delle forze di occupazione russa sulla nostra terra le cui Vittime sono civili ripeto a Corona molta che non ci sono luoghi sicuri nella regione di Donetsk quindi invito i presidenti evacuare per salvarsi la vita Putin sta conducendo una guerra per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tra i civili sono morti altre sei sono rimaste ferite in un attacco missilistico durante la notte sloviansk nella regione orientale dell’ Ucraina di donex lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale kirilenko riportato da almeno tre persone sono state uccise se sono rimaste ferite in un attacco missilistico di russi su Slavia nella notte una scuola e almeno 7 grattacieli sono stati danneggiati che al momento Sono in corso le operazioni di soccorso ha dichiarato questo attacco aereo è un altro crimine delle forze di occupazione russa sulla nostra terra le cui Vittime sono civili ripeto a Corona molta che non ci sono luoghi sicuri nella regione di Donetsk quindi invito i presidenti evacuare per salvarsi la vita Putin sta conducendo una guerra per ...

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - qnazionale : Guerra in Ucraina ultime notizie, Putin taglia il gas all'Olanda - ParliamoDiNews : La multinazionale Tecno System investe nel Palermitano e acquisisce la Seli-Kab di Carini - BlogSicilia - Ultime no… - yassine01937035 : RT @PianetaMilan: #RedBird, non solo @acmilan: mani anche sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.co… - PianetaMilan : #RedBird, non solo @acmilan: mani anche sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - #ACMilan #Milan #SempreMilan -