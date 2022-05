Trevisan-Fernandez, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’asticella si alza, ma l’azzurra vuole continuare a sognare (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del Roland Garros 2022 tra Martina Trevisan e la canadese Leylah Fernandez. Sarà il primo confronto diretto tra le due giocatrici, con la vincente che sfiderà in semifinale una tra Gauff e Stephens. Trevisan, ventinovenne fiorentina, sta incantando con il suo gioco fatto di tenacia mista a classe, ed il suo dritto mancino sta letteralmente facendo impazzire le avversarie. l’azzurra ha già eguagliato il risultato del 2020 ed oggi non vorrà di certo fermarsi. Martina arriva a questo importante appuntamento forte di nove vittorie consecutive a partire dalla magica settimana di Rabat. A Parigi la numero 59 WTA ha ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Buongiorno e benvenuti nellaLIVE testuale del match di quarti di finale deltra Martinae la canadese Leylah. Sarà il primo confronto diretto tra le due giocatrici, con la vincente che sfiderà in semifinale una tra Gauff e Stephens., ventinovenne fiorentina, sta incantando con il suo gioco fatto di tenacia mista a classe, ed il suo dritto mancino sta letteralmente facendo impazzire le avversarie.ha già eguagliato il risultato del 2020 ed oggi non vorrà di certo fermarsi. Martina arriva a questo importante appuntamento forte di nove vittorie consecutive a partire dalla magica settimana di Rabat. A Parigi la numero 59 WTA ha ...

Pubblicità

infoitsport : Trevisan-Fernandez, Roland Garros 2022: programma, orario esatto, tv, streaming - Game_Set_Match_ : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic vs Nadal alle 20.45! Trevisan vs Fernandez aprirà il programma sul Philippe Chatrier alle 12. A seguire: Gauff… - FillerNero : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic vs Nadal alle 20.45! Trevisan vs Fernandez aprirà il programma sul Philippe Chatrier alle 12. A seguire: Gauff… - GeorgeSpalluto : Djokovic vs Nadal alle 20.45! Trevisan vs Fernandez aprirà il programma sul Philippe Chatrier alle 12. A seguire: G… - Deiana_Luca9 : RT @paoloangeloRF: Roland Garros: il talento di Leylah Fernandez tra Marina Trevisan e la prima semi Slam -