Spalletti | “Tre calciatori devono restare” De Laurentiis non guarderà in faccia nessuno

Luciano Spalletti ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis la conferma di tre calciatori per la prossima stagione. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha chiesto pubblicamente al presidente De Laurentiis la conferma di Koulibaly, Mertens e Ospina. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, difficilmente il patron azzurro accontenterà le richieste del tecnico. "Aurelio De Laurentiis, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del ritiro di Castel di Sangro, parla di ragione e sentimento che non sempre possono andare d'accordo e appare pronto a voltare pagina con il suo Napoli. Il presidente non guarda in faccia nessuno e questo non faciliterà di certo le trattative per i rispettivi ..."

