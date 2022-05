Roma, rinnovo Smalling: nessuna fretta, una clausola tranquillizza il club (Di martedì 31 maggio 2022) La Roma non ha fretta per quanto riguarda il rinnovo di Smalling. Nel contratto dell’inglese c’è una clausola che fa stare tranquilli i giallorossi Tra i contratti che la Roma dovrà rivedere che andranno in scadenza il prossimo anno, non c’è quello di Chris Smalling. Il solo anno di contratto potrebbe far preoccupare i tifosi giallorossi, ma non il club. E il motivo è semplice. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nell’accordo con l’inglese c’è una clausola di rinnovo automatica per un’altra stagione ai 3,5 milioni di stipendio attuali. La condizione dovrebbe attivarsi al raggiungimento di un determinato numero di presenze che si aggirerebbe intorno alle 20. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Lanon haper quanto riguarda ildi. Nel contratto dell’inglese c’è unache fa stare tranquilli i giallorossi Tra i contratti che ladovrà rivedere che andranno in scadenza il prossimo anno, non c’è quello di Chris. Il solo anno di contratto potrebbe far preoccupare i tifosi giallorossi, ma non il. E il motivo è semplice. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nell’accordo con l’inglese c’è unadiautomatica per un’altra stagione ai 3,5 milioni di stipendio attuali. La condizione dovrebbe attivarsi al raggiungimento di un determinato numero di presenze che si aggirerebbe intorno alle 20. L'articolo proviene da ...

