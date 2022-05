Roland Garros 2022, impresa Zverev: Alcaraz ko al tie-break del quarto set (Di martedì 31 maggio 2022) Alexander Zverev è il primo semifinalista del Roland Garros 2022 a livello maschile. Il tedesco ha battuto per 6-4 6-4 4-6 7-6(7) lo spagnolo Carlos Alcaraz, uscito sconfitto dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Per lui si tratta della quarta semifinale Slam in carriera, la seconda consecutiva a Parigi dopo quella dello scorso anno persa contro Tsitsipas. Davvero una prova di grandissima maturità per Sascha, che finalmente si è riuscito ad imporre contro un top ten in un evento di questa caratura. Adesso per il teutonico uno tra Novak Djokovic o Rafael Nadal. Di seguito il recap della sfida. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE PRIMO SET – Parte subito forte Alcaraz con il servizio tenuto e la sensazione di poter ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Alexanderè il primo semifinalista dela livello maschile. Il tedesco ha battuto per 6-4 6-4 4-6 7-6(7) lo spagnolo Carlos, uscito sconfitto dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Per lui si tratta della quarta semifinale Slam in carriera, la seconda consecutiva a Parigi dopo quella dello scorso anno persa contro Tsitsipas. Davvero una prova di grandissima maturità per Sascha, che finalmente si è riuscito ad imporre contro un top ten in un evento di questa caratura. Adesso per il teutonico uno tra Novak Djokovic o Rafael Nadal. Di seguito il recap della sfida. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE PRIMO SET – Parte subito fortecon il servizio tenuto e la sensazione di poter ...

