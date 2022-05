Ragazza attratta sessualmente dagli oggetti, la 23enne confessa: «Sono fidanzata con un aereo» (Di martedì 31 maggio 2022) Sarah è tecnicamente affetta da «oggettofilia», ovvero l’orientamento sessuale che ti fa essere attratta dagli oggetti e non dalle persone. La Ragazza ha raccontatao al Mirror di provare un’attrazione fisica per gli oggetti inanimati. È la storia davvero inconsueta di Sarah Rodo, una 23enne tedesca, che al Mirror ha raccontato che la sua ultima passione è per un aereo, un Boeing 737. La giovane racconta di viaggiare con regolarità solo su quel modello di aereo e di averne 50 esemplari in miniatura in casa. Per lei il Boeing 737 è il suo «fidanzato». «Sono attratta dagli oggetti sin dall’adolescenza, me ne Sono accorta quando avevo 14 anni – ha raccontato la giovane di ... Leggi su blog.libero (Di martedì 31 maggio 2022) Sarah è tecnicamente affetta da «oggettofilia», ovvero l’orientamento sessuale che ti fa esseree non dalle persone. Laha raccontatao al Mirror di provare un’attrazione fisica per gliinanimati. È la storia davvero inconsueta di Sarah Rodo, unatedesca, che al Mirror ha raccontato che la sua ultima passione è per un, un Boeing 737. La giovane racconta di viaggiare con regolarità solo su quel modello die di averne 50 esemplari in miniatura in casa. Per lei il Boeing 737 è il suo «fidanzato». «sin dall’adolescenza, me neaccorta quando avevo 14 anni – ha raccontato la giovane di ...

